Потерявший отца на СВО россиянин сам отправился на передовую Житель Дагестана ушел на спецоперацию после гибели отца

Житель дагестанского селения Калининаул Шамиль Абдулхакимов отправился в зону специальной военной операции на Украине, как только ему исполнилось 18 лет, сообщила пресс-служба муниципалитета. Молодой человек решил продолжить дело отца, который погиб на СВО.

Став совершеннолетним, сын героя выехал в Чечню, подписал контракт, и находясь уже на территории СВО, сообщил своим родным. В настоящее время Шамиль Абдулхакимов под позывным Барс несет службу, он мужественный парень, достойно защищающий наши границы, — сказано в материале.

Ранее в волонтерском движении «Шадринск за Победу» сообщали, что курганский артиллерист с позывным Хитрый стал старшим офицером батареи в зоне специальной операции на Украине. Там отметили, что военнослужащий получил звание младшего лейтенанта. Волонтеры добавили, что работа дивизиона проходит на одном из самых горячих участков фронта. Несмотря на все трудности и опасности, Хитрый нашел свое призвание, отметили в движении.

Прежде в правительстве Ростовской области сообщили, что в России появился первый памятник волонтерам специальной военной операции, его установили в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону. Скульптура выполнена в виде девушки в медицинской форме. Она протягивает в руках сердце, а у ее ног — гуманитарная помощь.