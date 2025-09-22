Теперь вместо паспорта: всех, кто пользуется «Госуслугами», обрадовали новым решением

Теперь вместо паспорта будет QR-код. Всех, кто пользуется «Госуслугами», обрадовали новым решением. На платформе появится код, который можно предъявлять вместо удостоверения личности. В сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» скоро заработает новая функция — возможность сгенерировать QR-код, который в ряде ситуаций можно будет использовать наравне с бумажным паспортом, уточнили в Минцифры РФ.

На первом этапе QR-код пригодится:

при покупке товаров 18+;

для прохода на мероприятия с возрастными ограничениями (кино, концерты, музеи);

при входе в офисные здания с пропускной системой;

при получении или отправке посылок и заказных писем.

Позже сфера применения расширится. QR-код можно будет использовать в банках и МФЦ, салонах связи, частных клиниках и гостиницах. Подключение организаций к сервису будет происходить постепенно. В Минцифры уточнили: при проверке будут отображаться только необходимые сведения. Например, в кинотеатре контролер увидит лишь фото и информацию о возрасте, без лишних данных.

