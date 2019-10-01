https://static.news.ru/photo/61a8e81c-e42b-11e9-b34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров написал новое стихотворение.

Оно опубликовано в журнале «Русский пионер».

Тема нового номера издания — «Дым», поэтому и произведение соответствующее.

В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения Лаврова, написанные почти 20 лет назад («Эмигранты последней волны, «Посошок», «Как будто вчера»).

Также известно, что глава российского внешнеполитического ведомства увлекается живописью. Так, например, он подарил авторский рисунок Бренде — своему бывшему секретарю времён его постпредства в ООН.

Как писал News.ru, министр обороны России Сергей Шойгу признался, что в свободное от работы время занимается рисованием. Свои картины он часто дарит главе МИДа Сергею Лаврову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.