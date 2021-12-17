Глава МЧС оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах

Врио главы МЧС Александр Чуприян оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах в России, сравнив пренебрежение регламентами с курением на пороховой бочке. По его словам, производственная дисциплина на рискованной работе должна быть «железной», а в случае с шахтами требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана, пишет РБК.

Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать, — добавил министр.

Ранее следствие сообщило, что высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте «Листвяжная», где погибли более 50 человек, грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств. Об этом сообщил представитель следствия в суде по избранию меры пресечения новым фигурантам дела о ЧП.

По факту взрыва на шахте было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются пять человек. Они были арестованы по решению суда. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименко было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия.

Следствие полагает, что директор Сергей Махраков, как и его подчинённые, допустили нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка. Это привело к гибели рабочих, которые в тот момент находились на выработке.