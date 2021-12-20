Глава Кузбасса рассказал о состоянии работников шахты им. Рубана

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что шахта им. Рубана не продолжит работу до того, как будет потушен очаг возгорания. Во время пожара из-под земли эвакуировали 130 человек. Никто из них не пострадал, пишет РИА Новости.

Шахта работать не будет до того момента, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, и только после этого момента будет приниматься решение о начале работы шахты. Все шахтёры находятся в здоровом состоянии, и никто из шахтёров не пострадал, — сказал Цивилёв.

ЧП на шахте имени Рубана произошло 19 декабря. Под землёй находились 128 рабочих. Шахтёров поднимали наверх через аварийный выход. На месте работают 24 горноспасателя. При этом номинально в смене числились 140 горняков. К счастью, их оказалось меньше заявленного показателя.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать окислительные процессы в угольном пласте, которые привели к нагреванию угля. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Ранее при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков. Один из собственников шахты Михаил Федяев задержан в ночь на 15 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания. Также задержали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия).