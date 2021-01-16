Глава комитета Госдумы назвал депутата Антошкина удивительным человеком

https://static.news.ru/photo/1540d0d2-58bc-11eb-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Николай Антошкин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин был удивительным человеком, сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, где работал умерший.

По его словам, депутат прожил «огромную и достойнейшую жизнь».

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, легендарный лётчик, настоящий герой. Что всегда в нём поражало — это оптимизм и энергия. Думаю, каждый, кто работал рядом с ним, может этим гордиться. Жаль, — подчеркнул Николаев.

Он добавил, что близким будет не хватать Антошкина, сообщает RT.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал, что Антошкин был болен коронавирусом.

Антошкин скончался 17 января в больнице в возрасте 79 лет. Место и время похорон будут объявлены 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В качестве командующего Среднеазиатским военным округом обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. В 1989–1993 годах Николай Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а после этого был командующим фронтовой авиацией.