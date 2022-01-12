Генпрокурор Краснов заявил о высоком доверии россиян к прокуратуре

За последние 20 лет в прокуратуру России поступило более 80 млн обращений граждан, что говорит о высоком уровне доверия. Как сообщил на торжественном заседании по случаю 300-летия органов прокуратуры генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, для устранения нарушений закона внесены 35 млн протестов, исков, представлений и других мер реагирования, пишет ТАСС.

За каждым таким актом — кропотливая работа прокуроров по защите трудовых и иных социальных прав граждан, обеспечению законности в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, экологии и многих других областях, — заявил Краснов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием её создания. Он подчеркнул, что прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан и ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму и коррупции. Также глава государства напомнил о необходимости пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства и оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».