Путин поздравил работников прокуратуры с 300-летием её создания

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием её создания. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, президент подчеркнул, что прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан и ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму и коррупции.

Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству, — говорится в поздравлении.

Также президент подчеркнул необходимость пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства и оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Ранее представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщили, что главными проблемами россиян в 2021 году стали защита прав в уголовном процессе и трудовые права. Так, содействие в восстановлении прав оказали более чем полутора тысячам граждан, ещё 636 граждан добились защиты прав в уголовном процессе. В пресс-службе отметили, что при поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций было оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осуждённым.