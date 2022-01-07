Названы главные проблемы россиян

Главными проблемами россиян в 2021 году стали защита прав в уголовном процессе и трудовые права, заявили представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. В пресс-службе омбудсмена рассказали, что за весь прошедший год было получено более 55 тысяч обращений. Об этом сообщает URA.RU.

За 2021 год к Москальковой поступило 55 015 обращений. Было оказано содействие в восстановлении прав более 1,5 тысячи граждан, — сказано в сообщении пресс-службы.

Также удалось оказать помощь в восстановлении нарушенных прав 636 гражданам в уголовном процессе. При этом в пресс-службе отметили, что при поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций было оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осуждённым.

Ранее стало известно, что активную работу по борьбе с пытками в российских тюрьмах ведёт Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В отчёте ведомства говорится, что члены СПЧ посетили ряд учреждений подведомственных ФСИН.

В отчёте отмечается, что СПЧ предложил усилить общественный контроль за соблюдением прав человека в тюрьмах, а также укрепить взаимодействия органов ФСИН с правозащитниками.