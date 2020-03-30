https://static.news.ru/photo/602026b2-72a7-11ea-861b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокруатура РФ выявила и потребовала заблокировать интернет-публикации и видео, содержащие недостоверную информацию о коронавирусе. В ведомстве сочли, что распространение этих сообщений под видом достоверных сведений влечёт угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что прокуроры выявили пост в соцсети «ВКонтакте» о 60 случаях заражения коронавирусом в Пензе, три видео на YouTube и статью на сайте «Говорит Магадан».

Как писал NEWS.ru, специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения. 26 марта на одном из видеохостингов пользователем был размещён видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения. Следствие полагает, что действия автора этого ролика были направлены на создание паники у жителей Москвы.