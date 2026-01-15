Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:35

Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт переосмысливает классическую шарлотку, превращая её в изящный рулет, который готовится быстрее и выглядит эффектнее. Секрет в том, что вы печёте всего один тонкий бисквитный корж, который, пока он ещё тёплый и гибкий, наполняете ароматной яблочной начинкой с корицей. Метод гарантирует сочность и насыщенный вкус в каждом кусочке, ведь начинка равномерно распределяется по всему десерту. Это гениальное решение для тех, кто любит яблочную выпечку, но не хочет возиться с водяной баней или долгой сборкой.

Для бисквита взбейте 4 яйца со 150 г сахара в пышную массу. Аккуратно вмешайте 130 г просеянной муки. Вылейте тесто на противень, застеленный пекарской бумагой, и разровняйте. Выпекайте 8–10 минут при 200 °C. Для начинки очистите и нарежьте кубиками 3 яблока, обжарьте на ложке сливочного масла с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости. Готовый горячий корж переверните на полотенце, снимите бумагу. Равномерно распределите яблочную начинку и, помогая себе полотенцем, плотно сверните в рулет. Дайте ему полностью остыть. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Ранняя клубника — сладкий бонус весны: три сорта для щедрого урожая уже в начале лета
Общество
Ранняя клубника — сладкий бонус весны: три сорта для щедрого урожая уже в начале лета
Салат, который украсит любой стол: теплый картофель, форель и соус манго-чили. Готовится за 20 минут
Общество
Салат, который украсит любой стол: теплый картофель, форель и соус манго-чили. Готовится за 20 минут
Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту
Общество
Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту
Сырники в аэрогриле: нежность без лишнего жира
Семья и жизнь
Сырники в аэрогриле: нежность без лишнего жира
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
Семья и жизнь
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
рецепты
коржики
бисквиты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.