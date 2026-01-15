Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово

Этот рецепт переосмысливает классическую шарлотку, превращая её в изящный рулет, который готовится быстрее и выглядит эффектнее. Секрет в том, что вы печёте всего один тонкий бисквитный корж, который, пока он ещё тёплый и гибкий, наполняете ароматной яблочной начинкой с корицей. Метод гарантирует сочность и насыщенный вкус в каждом кусочке, ведь начинка равномерно распределяется по всему десерту. Это гениальное решение для тех, кто любит яблочную выпечку, но не хочет возиться с водяной баней или долгой сборкой.

Для бисквита взбейте 4 яйца со 150 г сахара в пышную массу. Аккуратно вмешайте 130 г просеянной муки. Вылейте тесто на противень, застеленный пекарской бумагой, и разровняйте. Выпекайте 8–10 минут при 200 °C. Для начинки очистите и нарежьте кубиками 3 яблока, обжарьте на ложке сливочного масла с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости. Готовый горячий корж переверните на полотенце, снимите бумагу. Равномерно распределите яблочную начинку и, помогая себе полотенцем, плотно сверните в рулет. Дайте ему полностью остыть. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

