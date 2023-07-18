Гастроэнтеролог назвала отличия отравления от ротавируса Гастроэнтеролог Глушко назвала температуру основным отличием ротавируса от отравления

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В летний период характерен сезонный рост как вспышек кишечных инфекций, в том числе ротавирусной и энтеровирусной, так и пищевых отравлений, и отличать одно от другого необходимо для выбора правильной тактики лечения, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко. По ее словам, основным отличием инфекции от отравления является температура.

Глушко пояснила, что пищевое отравление вызывается попаданием в организм опасных бактерий или ядовитых веществ из продуктов питания.

Классические симптомы отравления — тошнота, рвота, диарея. Они обычно возникают одновременно у всех, кто употреблял некачественные продукты. Первые признаки отравления могут проявиться через 2–4 часа после еды, — рассказала врач.

Также, по ее словам, отравления сопровождается болями, чаще в верхней части живота, головной болью и общей слабостью. Ротавирусная инфекция, в отличие от отравления, вызывается вирусом, который проникает в организм с продуктами, зараженной водой или воздушно-капельным путем, и чаще развивается постепенно, инкубационный период длится от двух до пяти дней.

Характерные признаки ротавирусной инфекции — высокая температура до 38-39°С, частая рвота, которая не приносит облегчения, обильный водянистый стул, боль в животе в виде кишечных спазмов, потеря аппетита и вялость, — подчеркнула Глушко.

Гастроэнтеролог посоветовала при признаках как отравления, так и ротавирусной инфекции незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее в Китае был приведен в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада города Цзяоцзо, которая отравила нитритом натрия 25 детей из группы своего коллеги. Инцидент произошел в марте 2019 года.