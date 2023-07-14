В Китае казнили воспитательницу детсада за отравление 25 детей

Фото: Wang Yu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Китае приведен в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада города Цзяоцзо, которая отравила нитритом натрия 25 детей из группы своего коллеги, сообщает местное издание «Пэнпай» со ссылкой на Народный суд средней ступени. Инцидент произошел в марте 2019 года.

Как пишет издание, обвиняемая по имени Ван Юнь, работавшая в детском саду «Мэнмэн», решила свести личные счеты с коллегой и подсыпала нитрит натрия в детскую кашу ее подопечным. 25 детей были госпитализированы с отравлением, один из них скончался.

В ходе следствия было установлено, что ранее Ван Юнь уже использовала нитрит натрия, чтобы отомстить своему супругу, тогда женщина подсыпала ему отраву в стакан с водой. Это обошлось для организма мужчины без серьезных последствий.

При объявлении приговора судья подчеркнул, что обвиняемая прекрасно знала об опасности, которую нитрит натрия может представлять для человека, однако дважды использовала его для сведения личных счетов.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщили, что причиной массового отравления дошкольников в детских садах в Орске стал найденный в йогурте стафилококковый энтеротоксин А. По данным ведомства, отравление произошло из-за неправильного хранения продукта. Вся продукция Новотроицкого молокозавода изъята из оборота.