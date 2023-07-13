Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в детских садах Орска Роспотребнадзор: воспитанники детсадов в Орске отравились стафилококковым энтеротоксином А

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Причиной массового отравления дошкольников в детских садах в Орске стал найденный в йогурте стафилококковый энтеротоксин А, сообщает в Telegram пресс-служба Роспотребнадзора по Оренбургской области. По данным ведомства, инфекция возникла из-за неправильного хранения продукта. Вся продукция Новотроицкого молокозавода была изъята из оборота.

В биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А. Данный результат подтвержден Оболенским ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора. Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил (хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов), — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вспышка заболевания была локализована. Ситуация находится на строгом контроле ведомства, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщалось ранее, симптомы отравления выявили у 36 дошкольников из Орска, восемь детей попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В мэрии сообщили, что было принято решение изъять из оборота продукцию Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия приостановлена на время проверок.