Гаишники назвали самое аварийное время суток

https://static.news.ru/photo/0661034a-839e-11eb-831b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварии чаще всего происходят по вечерам пятницы и субботы с 17:00 до 19:00. На это время приходится 35% всех ДТП.

В остальные дни доля аварий не превышает 15%. Люди чаще всего погибают в ДТП в пятницу и субботу, приводит ТАСС статистику ГИБДД.

Около 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442), — ссылается на данные ведомства издание.

Для автомобилистов самое опасное время — с 17:00 до 19:00. Самое спокойное — с 03:00 до 06:00 утра.

Утром 12 марта, в пятницу, на 12-м км МКАД образовалась пробка из-за ДТП с участием трёх автомобилей. Движение было затруднено на 12 километрах на внутренней стороне кольцевой автодороги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга актёра Владимира Долинского Наталья Волкова угодила в аварию в центре Москвы. Первоначально появилась информация о том, что в ДТП на Большой Дорогомиловской улице с участием четырёх машин попал сам актёр. Однако его жена опровергла эти данные.