02 февраля 2026 в 11:38

ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная служба безопасности ввела новые ограничения для банков, стремящихся попасть в белый список интернет-ресурсов, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Теперь кредитные организации, не выполнившие требование по установке специального оборудования, не смогут обеспечить работу своих сервисов при возможных отключениях сети.

По данным издания, речь идет о системах, предназначенных для хранения переписки клиентов в рамках системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). ФСБ запрещает вносить в перечень онлайн-приложения и сайты тех финансовых учреждений, которые до сих пор не развернули у себя данную техническую инфраструктуру.

Белым списком называют особый реестр цифровых сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже в случае масштабных сбоев или отключения глобального интернета. Как отмечается, жалобы пользователей на отсутствие в этом списке приложений крупнейших банков, включая «Сбер», Т-Банк и Газпромбанк, поступают уже с осени предыдущего года.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что россияне должны иметь доступ к социально значимым ресурсам даже во время блокировок. По ее мнению, в белый список следует включить приложения банков, маркетплейсов и сервисы, обеспечивающие повседневную жизнедеятельность граждан.

Россия
ФСБ
банки
приложения
