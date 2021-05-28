ФСБ вычислила и задержала 14 украинских экстремистов в Саратове

В ФСБ сообщили, что разгромили ячейку украинской экстремистской организации «М.К.У.» в Саратове. Силовики вычислили и задержали 14 человек, передаёт РИА Новости.
Операцию
В результате проведённых мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове <...>. Члены группы дают признательные показания, — добавили в ФСБ.
В ведомстве рассказали, что изъяли по месту жительства задержанных пропагандистские материалы, холодное оружие, технику с инструкциями по созданию огнестрельного оружия и бомб, а также переписку с идеологом с Украины о подготовке насильственных акций.
В апреле ФСБ сообщила, что задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.». Кроме того, 19 марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 участников того же сообщества.