ФСБ вычислила и задержала 14 украинских экстремистов в Саратове

https://static.news.ru/photo/e12bfa16-bfc1-11eb-a3cd-96000091f725_660.jpg Фото: fsb.official.rf/instagram.com

В ФСБ сообщили, что разгромили ячейку украинской экстремистской организации «М.К.У.» в Саратове. Силовики вычислили и задержали 14 человек, передаёт РИА Новости.

Операцию проводили сотрудники ведомства совместно с представителями МВД и Следственного комитета. По данным силовиков, деятельность экстремистов координировали с территории Украины.

В результате проведённых мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове <...>. Члены группы дают признательные показания, — добавили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что изъяли по месту жительства задержанных пропагандистские материалы, холодное оружие, технику с инструкциями по созданию огнестрельного оружия и бомб, а также переписку с идеологом с Украины о подготовке насильственных акций.

В апреле ФСБ сообщила, что задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.». Кроме того, 19 марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 участников того же сообщества.