Фруктовые оладьи: вмешиваю яблоки или груши в тесто и быстро жарю стопку пышек к чаю

Фруктовые оладьи: вмешиваю яблоки или груши в тесто и быстро жарю стопку пышек к чаю

Фруктовые оладьи — это пышные, нежные и очень вкусные оладьи, которые отлично поднимаются на сковороде благодаря правильной консистенции теста, а кусочки фруктов делают их сочными и ароматными.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 яблока (или груши), 2 яйца, 200 мл кефира, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, растительное масло.

Способ приготовления

Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте кефир, соду, муку, перемешайте до однородного теста (консистенция густой сметаны). Фрукты нарежьте мелкими кубиками, вмешайте в тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки (по 2–3 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: дайте тесту постоять 10–15 минут перед жаркой, чтобы разрыхлитель активировался и оладьи получились пышными.

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