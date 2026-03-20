20 марта 2026 в 15:00

Флоксы больше не в моде — теперь сажаю другой многолетник. Цветет пышнее гортензии и благоухает медом

Фото: D-NEWS.ru
Чубушник венечный — настоящая находка для тех, кто мечтает о красивом саде без утомительного ухода. Часто его ошибочно называют жасмином за сладкий, пьянящий аромат, который разносится по всему участку во время цветения.

Это мощный кустарник из семейства Гортензиевые, способный вырастать до трех метров в высоту. Его бурая кора и яйцевидные листья создают эффектный фон для множества белоснежных или кремовых цветков, собранных в кисти.

Цветение длится около двух-трех недель, но в это время куст буквально купается в цветах, затмевая своей пышностью даже гортензии. Чубушник не боится морозов, прекрасно растет на солнце и в полутени, нетребователен к почвам.

Уход за ним минимален: редкая санитарная обрезка и полив в сильную засуху. Посадите этот кустарник, и каждое лето ваш сад будет наполнен медовым ароматом и белоснежной пеной цветов.

многолетники
кустарники
цветы
садоводы
Мария Левицкая
