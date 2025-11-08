Флакон от духов обретает новую жизнь: оригинальный способ освежить дом бесплатно

Использованные парфюмированные баночки обычно заканчивают путь в мусоре, хотя могли бы приносить реальную пользу. Вот как вдохнуть в них вторую жизнь, превратив в стильный освежитель помещения.

Сразу после завершения аромата снимите пульверизатор и залейте емкость водой примерно наполовину. Запах все равно задержался на стеклянных стенках, теперь перейдет в водный раствор.

Осталось погрузить несколько зубочисток, предварительно сняв пластиковый наконечник. Деревянные палочки впитывают жидкость и постепенно отдают ее в пространство комнаты, наполняя приятным ароматом выбранное помещение. Без всяких расходов и энергетических затрат ваш интерьер получит легкий шарм, которого порой так недостает.

