Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 13:41

Флакон от духов обретает новую жизнь: оригинальный способ освежить дом бесплатно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Использованные парфюмированные баночки обычно заканчивают путь в мусоре, хотя могли бы приносить реальную пользу. Вот как вдохнуть в них вторую жизнь, превратив в стильный освежитель помещения.

Сразу после завершения аромата снимите пульверизатор и залейте емкость водой примерно наполовину. Запах все равно задержался на стеклянных стенках, теперь перейдет в водный раствор.

Осталось погрузить несколько зубочисток, предварительно сняв пластиковый наконечник. Деревянные палочки впитывают жидкость и постепенно отдают ее в пространство комнаты, наполняя приятным ароматом выбранное помещение. Без всяких расходов и энергетических затрат ваш интерьер получит легкий шарм, которого порой так недостает.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

флаконы
духи
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.