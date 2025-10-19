После ухода из России Chanel подал 36 заявок в Роспатент

Компания «Шанель САРЛ», правообладатель бренда Chanel, с 2022 года направила в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России, из которых 12 уже прошли регистрацию, передает ТАСС. В марте 2022 года Chanel приостановил работу в России, а к марту 2024 года полностью свернул деятельность, закрыв бутики и расторгнув договоры аренды.

На 17 октября 2025 года в России зарегистрированы четыре новых знака, три из которых были поданы в 2024 году. Среди них — Platinum Egoiste, № 5 Chanel, Coco Chanel и знак «Шанель». В ожидании решения Роспатента остаются заявки на Les Eaux de Chanel, Коко Шанель и другие.

До этого швейцарский бренд Rolex закрепил права на товарный знак в России до 2035 года. Компания, известная производством элитных часов и аксессуаров, подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков 22 января и 3 октября.

Тем временем глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что фраза «Я русский» является общеупотребимой, поэтому Роспатент отказался регистрировать ее как товарный знак певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Ранее исполнитель подал в Роспатент две заявки на регистрацию соответствующего товарного знака.