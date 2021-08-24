Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург рядом с городом Ревда в Свердловской области была закрыта из-за природного пожара. Об этом сообщил ТАСС.

В «Уралуправтодоре» рассказали, что объезд организован через село Первомайское, посёлок Билимбай или через Первоуральск. Пока огонь не будет потушен, дорогу не откроют. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что со стороны Ревды организовали объезд через развязку Ревда — Среднеуральский медеплавильный завод по старой дороге на Первоуральск.

В городе Первоуральске наряды ДПС выставлены на крупные перекрёстки, инспекторы ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия, оказывают помощь автолюбителям, — сказали в УГИБДД.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Свердловской области продолжает разрастаться — он уже достиг площади более 240 гектаров. На место брошены дополнительные подразделения МЧС и авиалесоохраны.