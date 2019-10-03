https://static.news.ru/photo/e8655682-e5cb-11e9-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для существенного роста цен на сахарный песок, яйца и мясо птицы. По их данным, стоимость сахара и яиц с начала года снизилась на 30%.

В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на сахарный песок, яйца и мясо птицы. Однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста, — сообщила АГН «Москва» замначальника управления контроля АПК ФАС России Ирина Епифанова.

Она считает, что молочная продукция также не поднимется в цене, так как на её себестоимость не влияет введение электронной сертификации и маркировок. Цены на «молочку» во многом определяет спрос, и в условиях конкурентного рынка и ограниченной покупательской способности населения увеличение стоимости вряд ли произойдёт.

Как писал News.ru, ранее представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что по итогам текущего года продукты питания подорожают на 3-3,5%, заметнее всего могут вырасти цены на яйца, сахар и мясо птицы. Произойдёт это в связи с увеличением стоимости сырья, расходов на топливо и производственных издержек. Эксперты АКОРТ при этом считают, что повышение продуктовых цен не окажет значительного влияния на общий уровень инфляции и не повлияет на качество жизни населения страны.