Фаршированный перец с колбасой и сыром — оригинальная холодная закуска! Этот яркий и аппетитный фаршированный перец сочетает в себе свежие овощи с пикантной начинкой из копчёной колбасы, сыра и сливочного масла. Идеальный вариант для праздничного стола или пикника — готовится неприлично просто, а выглядит очень эффектно!

Ингредиенты

Перец болгарский — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Колбаса копчёная — 100 г

Сыр твёрдый — 75 г

Творожный сыр — 75 г

Лук зелёный — 1 пучок

Приготовление

Перцы и помидоры вымойте, срежьте верхушки, удалите семена и мякоть. Колбасу нарежьте мелкими кубиками 5×5 мм. Сыр натрите на крупной тёрке. Лук аккуратно нашинкуйте тонкими кольцами. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для начинки. Плотно наполните перцы, утрамбовывая начинку ложкой. Накройте плёнкой, охлаждайте 3 часа в холодильнике. Перед подачей нарежьте перцы кружочками. Подавайте на листьях салата, украсив зеленью.

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