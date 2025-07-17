Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 13:00

Фаршированный перец с колбасой и сыром — оригинальная холодная закуска!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированный перец с колбасой и сыром — оригинальная холодная закуска! Этот яркий и аппетитный фаршированный перец сочетает в себе свежие овощи с пикантной начинкой из копчёной колбасы, сыра и сливочного масла. Идеальный вариант для праздничного стола или пикника — готовится неприлично просто, а выглядит очень эффектно!

Ингредиенты

  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Колбаса копчёная — 100 г
  • Сыр твёрдый — 75 г
  • Творожный сыр — 75 г
  • Лук зелёный — 1 пучок

Приготовление

  1. Перцы и помидоры вымойте, срежьте верхушки, удалите семена и мякоть. Колбасу нарежьте мелкими кубиками 5×5 мм. Сыр натрите на крупной тёрке. Лук аккуратно нашинкуйте тонкими кольцами.
  2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для начинки. Плотно наполните перцы, утрамбовывая начинку ложкой. Накройте плёнкой, охлаждайте 3 часа в холодильнике.
  3. Перед подачей нарежьте перцы кружочками. Подавайте на листьях салата, украсив зеленью.

Ранее мы готовили яйца «Акутагьчапа» — абхазская закуска с характером! Необычно и вкусно.

перцы
сыр
ветчина
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Редкая гостья светских мероприятий раскрыла лучшие качества режиссера Митты
«Я мечтала сниматься у него»: экранная жена Гагарина о режиссере Кара
«Замахиваются на чемпионство»: экс-игрок «Динамо» о целях клуба при Карпине
Стоящий около гроба убитый горем сын Митты попал на видео
В НАТО обозначили сроки поставок ЗРК Patriot на Украину
Дочь Жженова раскрыла успех фильма «Экипаж» Митты
Жители Энгельса пойдут под суд за хищение свыше 30 млн рублей
Россиянам усложнят оформление кредитов
Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом
Актер Фомин вспомнил, каким был режиссер Кара
Илюмжинов заявил, что все президенты избраны богом
Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания
Над самым высоким действующим вулканом Евразии появилось мощное свечение
Татьяна Тарасова в инвалидном кресле на прощании с Миттой попала на видео
Премьера Франции назвали подписавшим себе смертный приговор
Не поверите, что в банке: секретный ингредиент яблочного компота
Госдума расширила основания для лишения приобретенного гражданства
Легенда «Спартака» назвал главную беду российского футбола
Умер Юрий Кара: редкие фото режиссера
В АТОР раскрыли, угрожали ли туристам из России оружием в Египте
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.