Фаршированный перец с колбасой и сыром — оригинальная холодная закуска! Этот яркий и аппетитный фаршированный перец сочетает в себе свежие овощи с пикантной начинкой из копчёной колбасы, сыра и сливочного масла. Идеальный вариант для праздничного стола или пикника — готовится неприлично просто, а выглядит очень эффектно!
Ингредиенты
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Колбаса копчёная — 100 г
- Сыр твёрдый — 75 г
- Творожный сыр — 75 г
- Лук зелёный — 1 пучок
Приготовление
- Перцы и помидоры вымойте, срежьте верхушки, удалите семена и мякоть. Колбасу нарежьте мелкими кубиками 5×5 мм. Сыр натрите на крупной тёрке. Лук аккуратно нашинкуйте тонкими кольцами.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для начинки. Плотно наполните перцы, утрамбовывая начинку ложкой. Накройте плёнкой, охлаждайте 3 часа в холодильнике.
- Перед подачей нарежьте перцы кружочками. Подавайте на листьях салата, украсив зеленью.
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