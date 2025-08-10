Всего 4 ингредиента и не надо варить! Улетный салат с морковкой и ветчиной! Этот рецепт идеально подойдет для легкого перекуса или дополнения к основному блюду. Хрустящая морковь, сочное яблоко, нежная ветчина и ароматный сыр создают гармоничный вкус, а чеснок и майонез добавляют пикантности. Готовится всего за 10 минут!
Ингредиенты
- Морковь — 1 шт.
- Ветчина — 200 г
- Яблоко — 2 шт.
- Твердый сыр — 50 г
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Майонез — по вкусу
Приготовление
- Натрите сырую морковь на крупной терке, затем добавьте нарезанную кубиками ветчину. Твердый сыр натрите на той же терке и смешайте с остальными ингредиентами.
- Очистите яблоко от кожуры, натрите на терке и сразу добавьте в салат, чтобы оно не потемнело. Пропустите чеснок через пресс и заправьте майонезом, тщательно перемешав. Подавайте охлажденным — вкус получится насыщенным и свежим!
