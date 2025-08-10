Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Всего 4 ингредиента и не надо варить! Улетный салат с морковкой и ветчиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего 4 ингредиента и не надо варить! Улетный салат с морковкой и ветчиной! Этот рецепт идеально подойдет для легкого перекуса или дополнения к основному блюду. Хрустящая морковь, сочное яблоко, нежная ветчина и ароматный сыр создают гармоничный вкус, а чеснок и майонез добавляют пикантности. Готовится всего за 10 минут!

Ингредиенты

  • Морковь — 1 шт.
  • Ветчина — 200 г
  • Яблоко — 2 шт.
  • Твердый сыр — 50 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Майонез — по вкусу

Приготовление

  1. Натрите сырую морковь на крупной терке, затем добавьте нарезанную кубиками ветчину. Твердый сыр натрите на той же терке и смешайте с остальными ингредиентами.
  2. Очистите яблоко от кожуры, натрите на терке и сразу добавьте в салат, чтобы оно не потемнело. Пропустите чеснок через пресс и заправьте майонезом, тщательно перемешав. Подавайте охлажденным — вкус получится насыщенным и свежим!

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

