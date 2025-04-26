Фаршированные шампиньоны с ветчиной и сыром! Красивая и простая закуска

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Фаршированные запечённые шампиньоны с ветчиной и сыром. Ароматная и сытная закуска, которая украсит любой стол! Нежные грибы, пропитанные сметанно-чесночным маринадом, сочетаются с пикантной начинкой из ветчины и лука, а расплавленный сыр добавляет блюду аппетитную корочку.

Ингредиенты

Шампиньоны — 7 крупных шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Ветчина — 200 г

Сметана — 3 ст. л.

Соевый соус — 2–3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Твёрдый сыр — 150 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка грибов. Аккуратно отделите шляпки от ножек. Немного подрежьте края шляпок и удалите часть сердцевины. Сложите шляпки в миску, добавьте сметану, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок и перец. Оставьте мариноваться.

2. Начинка. Лук и ветчину мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета. Ножки грибов и сердцевину измельчите, добавьте к луку и ветчине. Обжаривайте до испарения жидкости. Посолите и поперчите по вкусу.

3. Запекание. Нафаршируйте шляпки грибов начинкой. Сверху полейте оставшимся маринадом и посыпьте тёртым сыром. Запекайте 30–40 минут при 180–185 °C до румяной корочки.

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