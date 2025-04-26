Фаршированные запечённые шампиньоны с ветчиной и сыром. Ароматная и сытная закуска, которая украсит любой стол! Нежные грибы, пропитанные сметанно-чесночным маринадом, сочетаются с пикантной начинкой из ветчины и лука, а расплавленный сыр добавляет блюду аппетитную корочку.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 7 крупных шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Ветчина — 200 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Соевый соус — 2–3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Твёрдый сыр — 150 г
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
1. Подготовка грибов. Аккуратно отделите шляпки от ножек. Немного подрежьте края шляпок и удалите часть сердцевины. Сложите шляпки в миску, добавьте сметану, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок и перец. Оставьте мариноваться.
2. Начинка. Лук и ветчину мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета. Ножки грибов и сердцевину измельчите, добавьте к луку и ветчине. Обжаривайте до испарения жидкости. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Запекание. Нафаршируйте шляпки грибов начинкой. Сверху полейте оставшимся маринадом и посыпьте тёртым сыром. Запекайте 30–40 минут при 180–185 °C до румяной корочки.
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