09 августа 2025 в 09:00

Фаршированные перцы с кабачком и сырной корочкой! Вкусный летний рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные перцы с кабачком и сырной корочкой! Вкусный летний рецепт! Он превращает обычные фаршированные перцы в настоящее гастрономическое удовольствие. Нежные «лодочки» с сочной начинкой и золотистой сырной шапочкой станут украшением любого стола.

Ингредиенты

  • Сладкий перец — 6–8 шт.
  • Фарш мясной (свино-говяжий) — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Кабачок молодой — 300 г
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Вода — 100 мл

Приготовление

  1. Лук нарезаем мелкими кубиками, морковь и кабачок натираем на крупной тёрке. Обжариваем овощи на растительном масле 5–7 минут до мягкости, остужаем. В фарш добавляем обжаренные овощи, соль, перец и тщательно вымешиваем — масса должна стать однородной и пластичной.
  2. Перцы моем, разрезаем вдоль пополам, удаляем семена и перегородки — получаются аккуратные «лодочки». Плотно заполняем перцы фаршевой начинкой, выкладываем в форму для запекания.
  3. Делаем на каждой «лодочке» сеточку из майонеза и обильно посыпаем тёртым сыром. В форму наливаем воду (примерно 0,5 стакана) — это предотвратит подгорание и сделает блюдо более сочным. Запекаем: 25–35 минут при 180 °C до румяной сырной корочки.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

перец
кабачки
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
