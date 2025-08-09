Фаршированные перцы с кабачком и сырной корочкой! Вкусный летний рецепт

Фаршированные перцы с кабачком и сырной корочкой! Вкусный летний рецепт! Он превращает обычные фаршированные перцы в настоящее гастрономическое удовольствие. Нежные «лодочки» с сочной начинкой и золотистой сырной шапочкой станут украшением любого стола.

Ингредиенты

Сладкий перец — 6–8 шт.

Фарш мясной (свино-говяжий) — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Кабачок молодой — 300 г

Сыр твёрдый — 200 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Вода — 100 мл

Приготовление

Лук нарезаем мелкими кубиками, морковь и кабачок натираем на крупной тёрке. Обжариваем овощи на растительном масле 5–7 минут до мягкости, остужаем. В фарш добавляем обжаренные овощи, соль, перец и тщательно вымешиваем — масса должна стать однородной и пластичной. Перцы моем, разрезаем вдоль пополам, удаляем семена и перегородки — получаются аккуратные «лодочки». Плотно заполняем перцы фаршевой начинкой, выкладываем в форму для запекания. Делаем на каждой «лодочке» сеточку из майонеза и обильно посыпаем тёртым сыром. В форму наливаем воду (примерно 0,5 стакана) — это предотвратит подгорание и сделает блюдо более сочным. Запекаем: 25–35 минут при 180 °C до румяной сырной корочки.

