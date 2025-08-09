Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025

Кабачковые лодочки с мясом и рисом! Вкуснее и проще голубцов

Кабачковые лодочки с мясом и рисом! Вкуснее и проще голубцов! Это блюдо сочетает нежность молодых кабачков, сытность мясной начинки и питательность риса. Ароматные лодочки с расплавленным сыром станут украшением любого стола.

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 4 шт.
  • Говяжий фарш — 500 г
  • Рис отварной — 150 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр сулугуни — 100 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Соль, перец, прованские травы — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки разрезаем вдоль, ложкой аккуратно удаляем сердцевину (оставляем бортики 1 см). Мякоть мелко нарезаем. Лук и чеснок измельчаем, обжариваем на масле до прозрачности. Добавляем фарш, готовим 5–7 минут. Вводим нарезанные помидоры, томатную пасту, мякоть кабачков и отварной рис. Тушим 10 минут, приправляем специями.
  2. Лодочки слегка солим изнутри, заполняем начинкой. Сверху посыпаем натёртым сулугуни.
  3. Запекаем: духовка, 180 °C, 25–30 минут до мягкости кабачков.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

