Кабачковые лодочки с мясом и рисом! Вкуснее и проще голубцов! Это блюдо сочетает нежность молодых кабачков, сытность мясной начинки и питательность риса. Ароматные лодочки с расплавленным сыром станут украшением любого стола.
Ингредиенты
- Молодые кабачки — 4 шт.
- Говяжий фарш — 500 г
- Рис отварной — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Помидоры — 2 шт.
- Сыр сулугуни — 100 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль, перец, прованские травы — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
- Кабачки разрезаем вдоль, ложкой аккуратно удаляем сердцевину (оставляем бортики 1 см). Мякоть мелко нарезаем. Лук и чеснок измельчаем, обжариваем на масле до прозрачности. Добавляем фарш, готовим 5–7 минут. Вводим нарезанные помидоры, томатную пасту, мякоть кабачков и отварной рис. Тушим 10 минут, приправляем специями.
- Лодочки слегка солим изнутри, заполняем начинкой. Сверху посыпаем натёртым сулугуни.
- Запекаем: духовка, 180 °C, 25–30 минут до мягкости кабачков.
Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.