15 августа 2025 в 05:00

Ежики с рисом и кабачком в сметанном соусе! Просто, но добавки захотят все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ежики с рисом и кабачком в сметанном соусе! Этот рецепт тефтелей с рисом никогда не выходит из моды. Нежные мясные шарики в ароматном сметанном соусе станут любимым блюдом всей семьи. Сочетание говядины и свинины делает тефтели особенно сочными, а рис придаёт им идеальную текстуру. Получится сытный и вкусный обед!

Ингредиенты

  • Мясной фарш (говядина + свинина) — 400 г
  • Рис длиннозерный — 75 г
  • Сметана — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Мука — 100 г
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Мясо промываем и нарезаем небольшими кубиками. Лук мелко шинкуем и пассеруем на сковороде до прозрачности. Рис отвариваем до полуготовности и откидываем на дуршлаг. Пропускаем мясо через мясорубку вместе с тушёным луком, добавляем отварной рис, мелко рубленный чеснок, соль и перец.
  2. Тщательно вымешиваем фарш до однородности. Формируем небольшие шарики диаметром 3–4 см, обваливаем их в муке и обжариваем на разогретом растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Перекладываем тефтели в кастрюлю, заливаем сметаной и тушим под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Готовые тефтели подаём горячими, полив сметанным соусом и посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили египетский гарнир! Жареные рис и вермишель — просто, необычно и вкусно.

