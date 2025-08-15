Ежики с рисом и кабачком в сметанном соусе! Просто, но добавки захотят все

Ежики с рисом и кабачком в сметанном соусе! Этот рецепт тефтелей с рисом никогда не выходит из моды. Нежные мясные шарики в ароматном сметанном соусе станут любимым блюдом всей семьи. Сочетание говядины и свинины делает тефтели особенно сочными, а рис придаёт им идеальную текстуру. Получится сытный и вкусный обед!
Ингредиенты
- Мясной фарш (говядина + свинина) — 400 г
- Рис длиннозерный — 75 г
- Сметана — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Мука — 100 г
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Мясо промываем и нарезаем небольшими кубиками. Лук мелко шинкуем и пассеруем на сковороде до прозрачности. Рис отвариваем до полуготовности и откидываем на дуршлаг. Пропускаем мясо через мясорубку вместе с тушёным луком, добавляем отварной рис, мелко рубленный чеснок, соль и перец.
- Тщательно вымешиваем фарш до однородности. Формируем небольшие шарики диаметром 3–4 см, обваливаем их в муке и обжариваем на разогретом растительном масле до румяной корочки со всех сторон. Перекладываем тефтели в кастрюлю, заливаем сметаной и тушим под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Готовые тефтели подаём горячими, полив сметанным соусом и посыпав свежей зеленью.
