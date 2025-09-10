Эту вкуснятину сметают со стола первой! «Грибное лукошко» — просто и вкусно

Грибное лукошко — жюльен, который стал главным блюдом вашего стола! Это не просто горячая закуска, а настоящая симфония вкуса: нежные грибы, сочная курица и сливочный соус под хрустящей сырной корочкой.

Нарежьте 300 г грибов, 250 г куриного филе и луковицу мелкими кубиками. Обжарьте лук на 1 ст. л. растительного масла до золотистости. Добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Введите курицу и жарьте до готовности мяса. Разложите массу по кокотницам. Для соуса растопите 20 г сливочного масла, обжарьте 1 ст. л. муки до кремового оттенка. Тонкой струйкой влейте 200 мл молока, постоянно помешивая. Доведите до густоты, добавьте соль, перец и мускатный орех. Залейте соусом грибную массу. Посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 15–20 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте сразу в горячих кокотницах. Хрустящий сыр, нежная начинка и ароматный соус создают идеальный дуэт! Это блюдо особенно хорошо с зеленым салатом и хрустящим багетом.

