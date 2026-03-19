Этот тыквенный хлеб с корицей — настоящее чудо для постного стола. Мягкий, ароматный, с сахарной глазурью

Этот хлеб — больше, чем выпечка. Это теплый вечер, завернутый в аромат корицы и увенчанный сладкой глазурью.

Что понадобится

Для теста: теплый яблочный сок — 200 мл, растительное масло — 2 ст. л., сахар — 60 г, сухие быстрорастворимые дрожжи — 7 г (1 пакетик), тыквенное пюре — 250 г, соль — 1 ч. л., мука пшеничная — примерно 450–500 г.

Для начинки: сахар — 80 г, молотая корица — 2 ч. л., молотый имбирь — 0,5 ч. л. (по желанию).

Для глазури: сахарная пудра — 100 г, яблочный сок — 1,5–2 ст. л.

Как я его готовлю

Сначала готовим тыквенное пюре: тыкву очищаем от кожуры и семян, режем кубиками, запекаем под фольгой при 200°C до мягкости (около 25–30 минут), затем остужаем и пюрируем блендером. Для опары в миске соединяем теплый яблочный сок, масло, сахар и дрожжи, оставляем на 10 минут до появления пенной шапки. Добавляем тыквенное пюре, соль и примерно 250 г муки, тщательно перемешиваем. Постепенно вводим оставшуюся муку, вымешивая мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Накрываем миску полотенцем и убираем в теплое место на 1,5 часа для подъема.

Для начинки просто смешиваем сахар с корицей и имбирем. Подошедшее тесто обминаем, выкладываем на слегка припыленную мукой поверхность и раскатываем в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Равномерно посыпаем всю поверхность сахарно-коричной смесью. Разрезаем пласт на 6 длинных полос, аккуратно складываем их друг на друга стопкой, а затем разрезаем эту стопку поперек на 4–5 частей.

Получившиеся квадратные кусочки теста с начинкой внутри свободно, не утрамбовывая, выкладываем в форму для кекса или хлеба, смазанную маслом. Накрываем полотенцем и ждем 30 минут. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 40 минут до золотистой корочки. Готовому хлебу даем полностью остыть в форме. Для глазури растираем сахарную пудру с яблочным соком до консистенции густой сметаны и поливаем ею остывшую буханку.

