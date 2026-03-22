Этот салат из ламинарии — яркое открытие для ценителей азиатских ноток. Готовлю так и раскрываю всю прелесть морской капусты

Этот салат из ламинарии — яркое открытие для ценителей азиатских ноток. Готовлю так и раскрываю всю прелесть морской капусты

Ламинария — признанный суперфуд, кладезь йода, железа и белка. Но ее истинный кулинарный потенциал раскрывается в сочетании с яркими соусами. Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным, предлагая взрывной микс текстур и ароматов.

Что понадобится

Морская капуста (ламинария) маринованная — 300 г, соус соевый — 2 ст. л., уксус рисовый — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., перец чили красный — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь свежий — кусочек 2 см, масло кунжутное — 3 ст. л., кинза свежая — небольшой пучок, семена кунжута — для подачи.

Как я его готовлю

Морскую капусту откидываю на сито, тщательно промываю под струей холодной воды и даю жидкости полностью стечь. Перекладываю подготовленные водоросли в салатник.

В отдельной пиале смешиваю соевый соус, рисовый уксус и сахар до его растворения, затем этой смесью заправляю капусту. Красный перец чили очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой.

Чеснок и очищенный имбирь натираю на самой мелкой терке. В небольшом сотейнике или ковшике сильно разогреваю кунжутное масло, добавляю в него подготовленные чили, чеснок и имбирь и томлю на среднем огне около минуты, постоянно помешивая, чтобы специи не подгорели, а лишь отдали маслу весь свой аромат.

Горячим ароматным маслом с приправами сразу же поливаю морскую капусту и хорошо перемешиваю. Свежую кинзу мелко рублю, добавляю к салату и еще раз аккуратно все соединяю.

Подаю, щедро посыпав поджаренным кунжутом. Этот салат хорош и как самостоятельная острая закуска, и в качестве гарнира.

