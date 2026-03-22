22 марта 2026 в 06:10

Этот салат из ламинарии — яркое открытие для ценителей азиатских ноток. Готовлю так и раскрываю всю прелесть морской капусты

Фото: D-NEWS.ru
Ламинария — признанный суперфуд, кладезь йода, железа и белка. Но ее истинный кулинарный потенциал раскрывается в сочетании с яркими соусами. Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным, предлагая взрывной микс текстур и ароматов.

Что понадобится

Морская капуста (ламинария) маринованная — 300 г, соус соевый — 2 ст. л., уксус рисовый — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., перец чили красный — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь свежий — кусочек 2 см, масло кунжутное — 3 ст. л., кинза свежая — небольшой пучок, семена кунжута — для подачи.

Как я его готовлю

Морскую капусту откидываю на сито, тщательно промываю под струей холодной воды и даю жидкости полностью стечь. Перекладываю подготовленные водоросли в салатник.

В отдельной пиале смешиваю соевый соус, рисовый уксус и сахар до его растворения, затем этой смесью заправляю капусту. Красный перец чили очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой.

Чеснок и очищенный имбирь натираю на самой мелкой терке. В небольшом сотейнике или ковшике сильно разогреваю кунжутное масло, добавляю в него подготовленные чили, чеснок и имбирь и томлю на среднем огне около минуты, постоянно помешивая, чтобы специи не подгорели, а лишь отдали маслу весь свой аромат.

Горячим ароматным маслом с приправами сразу же поливаю морскую капусту и хорошо перемешиваю. Свежую кинзу мелко рублю, добавляю к салату и еще раз аккуратно все соединяю.

Подаю, щедро посыпав поджаренным кунжутом. Этот салат хорош и как самостоятельная острая закуска, и в качестве гарнира.

Проверено редакцией
Читайте также
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Общество
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Вместо классического крабового салата готовлю пикантный: без кукурузы и риса — всего 4 ингредиента
Общество
Вместо классического крабового салата готовлю пикантный: без кукурузы и риса — всего 4 ингредиента
Это вам не оливье! Готовим теплый салат из Индии — взрыв ароматов в одной тарелке
Общество
Это вам не оливье! Готовим теплый салат из Индии — взрыв ароматов в одной тарелке
Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента
Семья и жизнь
Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента
Влюбилась в морскую капусту благодаря этому салату: три ингредиента и море удовольствия
Общество
Влюбилась в морскую капусту благодаря этому салату: три ингредиента и море удовольствия
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

