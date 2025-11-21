Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:00

Этот рецепт нежных эклеров подойдет и новичкам — готовим простой и вкусный вариант крема, который нереально испортить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В отличие от традиционного заварного крема, творожная начинка получается более легкой и не такой приторной. Идеальный вариант для тех, кто не любит слишком сладкие десерты.

Для теста в сотейнике соединяю 125 мл молока, 125 мл воды, 100 г сливочного масла и 1 ч. л. сахара, довожу до кипения и полностью растворяю масло. Снимаю с огня, добавляю 150 г муки и возвращаю на средний огонь, активно помешивая, пока на дне не образуется белый слой — примерно 2–3 минуты. Снимаю с огня и остужаю до комнатной температуры, затем постепенно ввожу 4 взбитых яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности.

Перекладываю тесто в кондитерский мешок и отсаживаю полоски на противень. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотисто-румяного цвета, не открывая дверцу первые 25 минут. Готовые эклеры полностью остужаю на решетке. Для крема взбиваю 150 мл холодных сливок с 40 г сахарной пудры до устойчивых пиков, затем добавляю 280 г творога и аккуратно перемешиваю до однородности. Наполняю остывшие эклеры кремом с помощью кондитерского мешка и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеальной «шубы», о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной «шубы», о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Изысканный салат, который сделает новогодний стол праздничным: нежная курица, сочные ананасы и классические ингредиенты в сочетании вкусов
Общество
Изысканный салат, который сделает новогодний стол праздничным: нежная курица, сочные ананасы и классические ингредиенты в сочетании вкусов
Обалденный медовик без духовки — быстрый рецепт на любой праздник: обжариваем на сухой сковороде и делаем сметанный крем
Общество
Обалденный медовик без духовки — быстрый рецепт на любой праздник: обжариваем на сухой сковороде и делаем сметанный крем
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
Семья и жизнь
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
Только грудка и помидор — готовлю хрустящий тантуни, или шаурму наоборот. Как в Турции, только вкуснее!
Общество
Только грудка и помидор — готовлю хрустящий тантуни, или шаурму наоборот. Как в Турции, только вкуснее!
еда
десерты
рецепты
кремы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.