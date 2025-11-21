Этот рецепт нежных эклеров подойдет и новичкам — готовим простой и вкусный вариант крема, который нереально испортить

В отличие от традиционного заварного крема, творожная начинка получается более легкой и не такой приторной. Идеальный вариант для тех, кто не любит слишком сладкие десерты.

Для теста в сотейнике соединяю 125 мл молока, 125 мл воды, 100 г сливочного масла и 1 ч. л. сахара, довожу до кипения и полностью растворяю масло. Снимаю с огня, добавляю 150 г муки и возвращаю на средний огонь, активно помешивая, пока на дне не образуется белый слой — примерно 2–3 минуты. Снимаю с огня и остужаю до комнатной температуры, затем постепенно ввожу 4 взбитых яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности.

Перекладываю тесто в кондитерский мешок и отсаживаю полоски на противень. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотисто-румяного цвета, не открывая дверцу первые 25 минут. Готовые эклеры полностью остужаю на решетке. Для крема взбиваю 150 мл холодных сливок с 40 г сахарной пудры до устойчивых пиков, затем добавляю 280 г творога и аккуратно перемешиваю до однородности. Наполняю остывшие эклеры кремом с помощью кондитерского мешка и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.