19 ноября 2025 в 09:10

Этот рецепт изменил наши домашние вечеринки: хот-пот собирает друзей за столом каждый раз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт я открыл для себя в поездке по Азии, где меня пригласили на ужин в местную семью. Хот-пот поразил меня своей простотой и атмосферой единения — все сидят вокруг одного котла, каждый готовит себе именно то, что хочет. Теперь это наше любимое блюдо для встреч с друзьями, которое создает особую теплую атмосферу.

Готовлю так: сначала варю ароматный бульон. Для него беру воду (2 литра), куриные крылья (500 г), свежий имбирь (кусочек 4 см), чеснок (3 зубчика) и соевый соус (100 мл). Пока бульон томится на медленном огне около полутора часов, подготавливаю остальные ингредиенты. Тонко нарезаю говяжью вырезку (400 г), куриное филе (300 г) и свинину (200 г). Морепродукты режу порционными кусочками — креветки (300 г) и кальмары (200 г). Овощи и грибы нарезаю: шампиньоны (200 г), пекинскую капусту (300 г), тофу (200 г), шпинат (150 г). Отдельно отвариваю лапшу удон (200 г). В центр стола ставлю кастрюлю с кипящим бульоном, вокруг раскладываю все ингредиенты на отдельных тарелках. Каждый гость сам выбирает, что хочет приготовить, и опускает выбранные продукты в бульон на 2–3 минуты. Подаю с разными соусами — кунжутным, острым или сладким чили.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
еда
рецепты
супы
Азия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
