Этот плов — настоящий спасатель для кошелька. Ловкая подмена мяса без ущерба для вкуса, зато с экономией

Этот рецепт — удачный баланс между восточной традицией и современным взглядом на питание. Здесь есть душа плова: ароматный рис, томленный со специями. Но вместо жирного мяса — нежные куриные желудки, а яркость и хруст добавляют стручковая фасоль и зеленый горошек.

Что понадобится

Куриные желудки — 500 г, рис длиннозерный — 250 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), морковь — 1-2 шт., стручковая фасоль (свежая или замороженная) — 150 г, горошек зеленый (свежий или замороженный) — 100 г, масло растительное — 2–3 ст. л., паста карри или порошок — 1–2 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, вода — около 600 мл.

Как готовлю

Тщательно промытые и очищенные от пленок куриные желудки обжарьте на разогретом масле в казане или сотейнике с толстым дном до легкой корочки. Влейте 100 мл горячей воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30 минут.

Пока желудки готовятся, нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке, а стручковую фасоль нарежьте на кусочки по 3-4 см. Рис промойте до прозрачной воды. К почти готовым желудкам добавьте лук и морковь, обжаривайте 5–7 минут до мягкости овощей.

Всыпьте карри, приправьте солью и перцем, перемешайте и прогрейте минуту. Сверху на овощную подушку ровным слоем выложите промытый рис, не перемешивая. Равномерно распределите по поверхности зеленый горошек и стручковую фасоль.

Аккуратно влейте горячую воду так, чтобы она покрывала рис на 1 см. Доведите до кипения на сильном огне, затем плотно накройте крышкой, убавьте нагрев до минимума и томите 25–30 минут, не открывая. Снимите с огня, дайте постоять 5–10 минут, затем аккуратно перемешайте снизу вверх и подавайте.

