Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку

Вы удивитесь, но я пеку этот пирог сразу с начинкой! Еще один гениально простой и невероятно быстрый рецепт в вашу копилочку, где тесто и сладкая середина готовятся вместе, создавая идеальные слои.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, нежный и слегка рассыпчатый корж с бархатистой текстурой, между слоями которого таится плотная, сочная и нерастекающаяся полоска варенья, а сверху — хрустящая крошка из орехов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г муки, 80 г сахара, 100 мл растительного масла, 2 яйца, 100 мл молока, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/3 ч. л. соли, 8 г ванильного сахара, 300 г густого джема (повидла или варенья) и горсть измельченных орехов для обсыпки. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до легкой пены. Влейте молоко и растительное масло, тщательно перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите гладкое, довольно жидкое тесто. Хитрость в том, чтобы джем не утонул: смешайте 1–2 столовые ложки муки из общего количества с джемом до однородности — это загустит начинку. Вылейте половину теста в форму диаметром 20–24 см, смазанную маслом. Равномерно распределите по нему подготовленный джем. Аккуратно покройте джем оставшимся тестом. Посыпьте поверхность измельченными орехами. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме. Приятного чаепития!

