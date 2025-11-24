Этот пирог станет хитом новогоднего стола — готовлю а-ля жульен: эффектное блюдо, которое сметают со стола

Такой пирог станет главным блюдом на любом празднике. Он выглядит очень эффектно, а его вкус — насыщенный и благородный — никого не оставит равнодушным.

Для пирога мне понадобится: мука (300 г), холодное сливочное масло (130 г), яйцо (1 шт.), холодная вода (3 ст. л.), соль. Для начинки: куриное филе (250 г), шампиньоны (350 г), лук (1 шт.), сметана (300 г), твердый сыр (100 г), соль, перец.

Начинаю с теста: муку смешиваю с солью и натертым на крупной терке холодным маслом. Перетираю руками в крошку. Добавляю яйцо и холодную воду, быстро замешиваю эластичное тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки мелко нарезанный лук обжариваю до прозрачности. Добавляю нарезанное кубиком куриное филе, солю, перчу и жарю 7 минут. Добавляю нарезанные пластинками шампиньоны и жарю на сильном огне до испарения жидкости. Вливаю сметану, добавляю половину тертого сыра, тушу 3 минуты и снимаю с огня. Охлажденное тесто раскатываю, выкладываю в форму диаметром 24 см, формирую бортики. Наколото вилкой и выпекаю в разогретой до 170°C духовке 20 минут до светло-золотистого цвета. Достаю форму, выкладываю на корж остывшую начинку, разравниваю. Выпекаю при 180°C 20 минут. Посыпаю оставшимся сыром и довожу до румяной корочки еще 5 минут при 190°C. Даю немного остыть в форме.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.