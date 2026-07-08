Этот ледяной суп из перцев я готовлю, когда градусник зашкаливает за +30 — работает лучше кондиционера

Этот ледяной суп из перцев я готовлю, когда градусник зашкаливает за +30 — работает лучше кондиционера

Забудь про окрошку. Этот суп — настоящий взрыв вкуса: сладкий перец, дымный аромат, капля табаско и нежная сметана. Готовится 25 минут, а съедается за одну.

Ингредиенты

Болгарский перец — 350 г, оливковое масло — 20 г, херес — 50 мл, чеснок — 1 зубчик, минеральная вода — 200 мл, белый хлеб — 50 г, табаско — 1 капля, сметана — 1 ст. л., зеленая пудра — 1 ст. л., помидор черри — 1 шт., редис — 1 шт., кресс-салат — по вкусу, трюфельное масло — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю белый хлеб в минеральной воде — он даст супу нежную текстуру. Тем временем поливаю перцы маслом, солю, перчу и отправляю в духовку на 15 минут. Когда они запекутся, снимаю шкурку — это самое нудное, но важное дело. Кидаю филе перца, херес, масло, чеснок и размоченный хлеб в блендер, добавляю минералку и пробиваю до гладкой массы.

Вливаю каплю табаско, солю по вкусу. Смешиваю сметану с трюфельным маслом, выкладываю в центр тарелки горкой, посыпаю зеленой пудрой, сверху — половинка черри и тонкие слайсы редиса. Заливаю суп вокруг сметаны и украшаю кресс-салатом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое вкусное открытие — сметана, которую я добавил прямо в тарелку перед подачей: она не растворилась, а осталась белыми островками, и каждый кусочек с ней был как отдельный десерт.