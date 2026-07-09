Этот куст пылает алым в июле, августе и сентябре: цветет без остановки и зимует при -35°C

Этот куст пылает алым в июле, августе и сентябре: цветет без остановки и зимует при -35°C

Когда большинство кустарников уже отцвели, вейгела All Summer Red продолжает пылать ярко-алым пламенем, создавая в саду огненный акцент, который невозможно не заметить.

Название сорта говорит само за себя — «все лето в красном»: вейгела цветет практически без остановки с конца мая до самых заморозков в октябре, и каждая волна цветения сменяется новой, без длительных пауз. В отличие от гортензий, которые радуют глаз лишь до августа, эта красавица продолжает выбрасывать все новые и новые бутоны, когда другие растения уже теряют декоративность.

Цветки-колокольчики собраны в соцветия по 3–5 штук и настолько густо покрывают куст, что за алыми шапками почти не видно изумрудной листвы, а молодые листья имеют красноватый оттенок, добавляя дополнительный декоративный эффект. При этом сорт компактен: в открытом грунте куст достигает всего 1–1,5 м в высоту и 1,5–1,8 м в ширину, что делает его идеальным даже для небольших участков.

Ранее были названы цветы, которые растут быстрее сорняков: зацветают прямо на глазах.