Этот дешевый дуэт заменяет дорогие удобрения: 2 ложки в лунку — томаты прут как танки: совет бывалого агронома

Беру сухой чеснок и горчичный жмых — и при посадке рассады добавляю всего 2 ложки на дно каждой лунки. Получается мощный старт для томатов, перцев и огурцов: растения получают органическое питание, крепкий иммунитет и надежную защиту от почвенных вредителей.

Для приготовления вам понадобится: 1 столовая ложка сухого чеснока (порошка) и 1 чайная ложка горчичного жмыха. Чеснок служит натуральным удобрением, богатым калием, фосфором и азотом. Горчичный жмых отпугивает проволочника, медведку и других вредителей.

Важно использовать именно жмых, а не горчичный порошок, чтобы не обжечь корни. Распределите обе добавки по дну лунки, слегка присыпьте землей, пролейте теплой водой. После этого высаживайте рассаду. Такой нехитрый прием заряжает растения на марафон урожайности с первых дней.

