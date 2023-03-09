Это вам за Брянск. Хроника «кинжального удара возмездия» России на Украине Минобороны РФ сообщило о «массированном ударе возмездия» в ответ на теракты в Брянской области

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Запуск ракеты «Кинжал» на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий»

В ночь с 8 на 9 марта 2023 года СМИ и Telegram-каналы сообщили о массированной атаке по украинским военным объектам. Издание Readovka предположило, что ВС РФ «ударами возмездия» поразили объекты военной инфраструктуры практически во всех регионах Незалежной — от Полтавской области до Львовской, при этом аварийные отключения электроэнергии наблюдались в Харьковской, Одесской, Львовской областях (включая областные центры), а также в Днепре. «Ночные удары по Киеву — это за Брянск», — написала в своем Telegram-канале главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Первые публикации в СМИ об очередных полетах БПЛА «Герань» над Украиной появились примерно в начале четвертого утра 9 марта — говорилось о работе БПЛА и взлете ракетоносцев Ту-95 «Медведь». Позже власти Одесской и Харьковской областей подтвердили проблемы с электроснабжением. По их данным, это произошло в результате повреждений объектов инфраструктуры. Соответствующая информация появилась в Telegram-каналах региональных администраций.

Днем 9 марта Минобороны РФ опубликовало в своем официальном Telegram-канале видео- и текстовый варианты брифинга по ситуации в зоне проведения СВО на Украине. Ведомство подчеркнуло, что «в ответ на организованные 2 марта т. г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия». В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ применили по целям гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что «в результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов».

Где и как Россия применяла «Кинжал»?

Минобороны РФ не первый раз сообщает о поражении целей «Кинжалами». Впервые подобное сообщение в Telegram-канал МО РФ появилось 19 марта 2022-го.

18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, — передавало МО РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

На следующий день, 20 марта, МО РФ вновь рассказало о применении «Кинжалов» по объектам военной инфраструктуры на территории Украины — с помощью комплекса ВС РФ поразили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.

Из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины, — отмечали в МО РФ в марте 2022-го.

На использование «Кинжалов» через несколько дней отреагировал президент США Джо Байден. По его мнению, российская разработка мало отличается от остальных образцов в данной области вооружений, однако, добавил лидер, «ее почти невозможно остановить».

У нее (ракеты комплекса «Кинжал». — NEWS.ru) такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить, — заявлял Байден.

Что может гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»?

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, «Кинжал» хорош тем в первую очередь, что «гиперзвуковое оружие», то есть подобная ракета, развивает скорость выше 6000 км/ч. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что установка «Кинжалов» на сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 увеличивает радиус действия комплекса до 4500 км и более: 2000 км радиус действия МиГ-31 и 2500 км — «Кинжала».

«Кинжал» хорош в первую очередь тем, что это гиперзвуковое оружие. Так еще и применяется он с использованием дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. И учитывая, что МиГ-31 имеет радиус действия 2000 километров, а «Кинжал» — 2500, им можно наносить удары, не заходя в зону действия систем ПВО противника, на удалении свыше 4000 километров. Также «Кинжал» практически невозможно сбить и обнаружить, — рассказал Литовкин.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Последствия прилётов по Золочевскому району Львовской области

Он отметил, что ракета комплекса «Кинжал» способна пробить «бетонный погреб, вкопанный в землю и засыпанный землей», только за счет кинетической энергии удара, а сам взрыв происходит внутри объекта. Литовкин предположил, что подобные боеприпасы очень дорогие и «по всяким пустякам» их использовать не станут, лишь для уничтожения наиболее значимых для Украины объектов.

Бетонный погреб [на Украине], вкопанный в землю и засыпанный землей, был пробит только лишь кинетическим ударом «Кинжала», а сам взрыв произошел уже непосредственно внутри. Но не стоит забывать, что это очень дорогая ракета и по всяким пустякам ее использовать не станут. И используется она исключительно для выведения из строя наиболее значимых для Украины целей, — подчеркнул эксперт.

Комментируя «удар возмездия» по Украине 9 марта, Литовкин заявил, что уничтоженный железнодорожный узел обернется для Киева ощутимым эффектом, так как ВСУ на определенном участке не смогут перевозить боеприпасы, технику и «западноевропейских политических фриков». По его словам, «они, приезжая в Киев, позволяют Зеленскому демонстрировать свою „неуязвимость“. А „Кинжал“ веру в „неуязвимость“ Зеленского может очень быстро и очень эффективно подорвать».