Байден заявил о неуязвимости российских ракет «Кинжал»

Президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» при уничтожении базы ГСМ на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, боеголовка данной ракеты аналогична боеголовкам других ракет, однако они значительно уступают «Кинжалу» в неуязвимости.

Большой разницы [между «Кинжалом» и другими ракетами] нет, кроме того, что её почти невозможно остановить, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что ракетный комплекс «Кинжал» доказал свою эффективность в уничтожении высокозащищённых объектов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он отметил, что ракета, уничтожившая подземный арсенал на Украине, построенный ещё во времена СССР, была запущена с дальности более 1000 км, преодолев это расстояние менее чем за 10 минут.

Обозреватель Die Welt Герхард Хегман пояснил, что «Кинжал», способный лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, остаётся практически неуязвимым для западных противовоздушных систем. По его словам, использование такого оружия военные эксперты назвали предостережением президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО.