В Одессе и Харькове сообщили о перебоях с электричеством Власти Одесской и Харьковской областей сообщают о проблемах с электроснабжением

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с электроснабжением. По их данным, это произошло в результате повреждений объектов инфраструктуры. Соответствующая информация появилась в Telegram-каналах областных администраций.

На всей территории Украины, за исключением нескольких областей, в ночь на 9 марта была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что Одесса оказалась полностью обесточена в результате аварии на подстанции, часть Одесского района тоже осталась без света.

Глава Одесской области Максим Марченко в свою очередь сообщил о ремонтных работах на двух энергетических объектах в регионе из-за серьезных повреждений в результате массированного ракетного удара. Тогда он призвал жителей Одесской области не покидать укрытия.

Также мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что почти все электроподстанции в городе и области разрушены. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.