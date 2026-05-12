12 мая 2026 в 17:14

Это вам не рататуй — запекаю овощи по этому рецепту. Вкус такой, что уплетают и ярые мясоеды

Фото: D-NEWS.ru
Эти овощи — настоящая магия для тех, кто ценит простые, но эффектные блюда. Никакой сложной нарезки и редких ингредиентов, только классика: картофель, морковь, лук и фенхель. Но именно техника приготовления — интенсивное запекание с последующим деликатным томлением — делает этот гарнир хитом вашего стола.

Что понадобится

Картофель — 400 г, морковь — 200 г, фенхель — 1 шт., лук-шалот — 2 шт., лук-порей — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, базилик свежий — 5 веточек, масло оливковое — 3 ст. л., масло сливочное — 30 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель и морковь очищаю, нарезаю крупными ломтиками произвольной формы. Шалот шинкую перьями, лук-порей — колечками. Чеснок раздавливаю плоской стороной ножа. Фенхель крупно нарезаю. Стебли базилика обрываю с веточек.

В сотейник с толстым дном (диаметром 24–26 см) наливаю оливковое масло и добавляю сливочное. Нагреваю на небольшом огне, затем кладу базилик и чеснок. Прогреваю 1 минуту, после чего достаю и выбрасываю. В ароматное масло выкладываю все подготовленные овощи.

Помешивая деревянной лопаткой, обжариваю их 5 минут на слабом огне. Затем переставляю сотейник в духовку (если он не жаропрочный, перекладываю овощи в форму для запекания). Запекаю при 200 °С до появления легкой карамельной корочки.

После этого убавляю температуру до 90 °С, солю и перчу овощи, аккуратно перемешиваю и томлю еще 10–15 минут. Подаю блюдо прямо в сотейнике, посыпав свежим базиликом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
