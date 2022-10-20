«Это неправильно»: Пригожин о проведении праздников во время СВО Продюсер Пригожин: проводить праздники сейчас было бы неправильно

Фото: shutterstock.com

Проводить празднования в текущий момент, когда во время украинского конфликта гибнут люди, — это неправильно, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он рассказал «ФедералПресс», что в такой ситуации организовывать праздники на уровне корпораций и компаний было бы несправедливо по отношению к бойцам в зоне СВО.

В момент, когда гибнут люди, праздновать очень сложно. Естественно, частные мероприятия никто не отменял: дни рождения, свадьбы, традиционные праздники. Но если корпорации и компании продолжат «гулять», это будет неправильно. Это несправедливо по отношению к тем, кто сейчас находится на фронте, — пояснил артист.

Пригожин добавил, что людей творчества не нужно вовлекать в политику, так как это унизительно для них, а их задача — нести добро. Он назвал происходящие в ходе украинского конфликта события «катастрофой».

Задача артиста — поднять моральный дух человека. Задача артиста — нести добро. Не нужно вовлекать в политику людей творчества — это унизительно. <...> То, что происходит сегодня, — это катастрофа, в которую невозможно поверить, — сказал продюсер.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что на музыкальном рынке «отвалились» около 30–40% артистов, в частности украинские музыканты, например, Светлана Лобода и Макс Барских. В этой связи у российских звезд появляется шанс заработать больше, а топовые исполнители будут получать от 5 млн рублей за выступление.