Эти томаты завалят урожаем: снимаю гроздья по 15–20 плодов, хоть в теплицу, хоть на грядку

Чтобы куст томатов буквально ломился от плодов, нужно выбирать проверенные урожайные сорта. Особенно впечатляют черри: их гроздья похожи на вишню — они настолько обильно усыпают ветки, что листвы почти не видно.

Для засолки идеально подходят плотные помидоры среднего размера. Стоит обратить внимание на сорта «Ляна», «Настенька» и «Сибирячка». Эти томаты отличаются стабильной урожайностью, отличным вкусом и универсальностью — они одинаково хорошо растут и в открытом грунте, и в теплицах. Их плоды плотные, сладкие, с тонкой кожицей, которая не трескается при консервировании.

С каждого куста можно собрать ведра сочных помидоров, которые подойдут и для салатов, и для заготовок. А для тех, кто любит экспериментировать, создан томат «Фламенко пурпурный». Его необычный пурпурный оттенок и насыщенный, слегка пряный вкус удивят даже опытных дачников. Выбирая эти сорта, вы гарантированно получите урожай, которым будете гордиться.

