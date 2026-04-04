04 апреля 2026 в 08:45

Китайская обрезка томатов — и кусты ломятся от плодов. Секрет двойного урожая бесплатно

Фото: D-NEWS.ru
Долгое время мой урожай томатов оставлял желать лучшего. Растения выглядели вялыми, плоды завязывались слабо, не было той мощи, которую я видела у опытных огородников. Все изменилось, когда я узнала о китайской методике ранней обрезки рассады.

Суть метода проста: у совсем молодого сеянца, когда он только выпустил пару настоящих листочков, срезают основной стебель почти у самой земли. Воспринимая это как угрозу, растение мобилизуется и начинает активно наращивать корневую систему вдоль всего заглубленного побега. Но важно знать: этот прием подходит только для высокорослых сортов. Низкорослые и черри лучше не трогать — толку не будет.

Из инструментов понадобится острое лезвие, обязательно обработанное спиртом или марганцовкой, а также стаканчики с дренажными отверстиями. Грунт используется нейтральный, без добавления перегноя, чтобы не провоцировать активный рост зелени в ущерб корням. После среза стебель слегка изгибают и заглубляют во влажную почву, а место среза присыпают марганцовкой для защиты от гниения.

Первые несколько дней после процедуры рассаду держат в тени и прохладе. Прямые солнечные лучи сейчас только навредят: растению нужно не питаться, а пустить все силы на укоренение. Примерно через месяц мощная корневая система готова, и томаты можно пересаживать на постоянное место. Результат меня поразил — крепкие кусты и отличный урожай.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Семья и жизнь
Как в детстве: готовим куриные ножки в томатном соусе с овощами
Семья и жизнь
10 раннеспелых сортов помидоров для нетерпеливых дачников
Общество
Кидаю помидоры в масло — и через 5 минут на столе золотистые кружочки с сочной серединкой. Хоть на ужин, хоть на перекус
Общество
Коллекция к Пасхе: три классных салата с помидорами — сочная подборка, которую хочется готовить
Общество
Цветет с весны до осени: многолетник без лишних хлопот — лучше петуний, должен быть на каждой даче
томаты
помидоры
огороды
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

