Китайская обрезка томатов — и кусты ломятся от плодов. Секрет двойного урожая бесплатно

Долгое время мой урожай томатов оставлял желать лучшего. Растения выглядели вялыми, плоды завязывались слабо, не было той мощи, которую я видела у опытных огородников. Все изменилось, когда я узнала о китайской методике ранней обрезки рассады.

Суть метода проста: у совсем молодого сеянца, когда он только выпустил пару настоящих листочков, срезают основной стебель почти у самой земли. Воспринимая это как угрозу, растение мобилизуется и начинает активно наращивать корневую систему вдоль всего заглубленного побега. Но важно знать: этот прием подходит только для высокорослых сортов. Низкорослые и черри лучше не трогать — толку не будет.

Из инструментов понадобится острое лезвие, обязательно обработанное спиртом или марганцовкой, а также стаканчики с дренажными отверстиями. Грунт используется нейтральный, без добавления перегноя, чтобы не провоцировать активный рост зелени в ущерб корням. После среза стебель слегка изгибают и заглубляют во влажную почву, а место среза присыпают марганцовкой для защиты от гниения.

Первые несколько дней после процедуры рассаду держат в тени и прохладе. Прямые солнечные лучи сейчас только навредят: растению нужно не питаться, а пустить все силы на укоренение. Примерно через месяц мощная корневая система готова, и томаты можно пересаживать на постоянное место. Результат меня поразил — крепкие кусты и отличный урожай.

