27 ноября 2025 в 10:19

Эти синнабоны — короли домашней выпечки: готовлю с нежным крем-сыром по этому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти синнабоны — воплощение домашнего уюта и нежности. Воздушное дрожжевое тесто, ароматная корица и нежная сливочная заливка создают идеальную гармонию. Булочки получаются мягкими, сочными и тают во рту, даря настоящее наслаждение с первой крошки.

Готовлю я так: сначала ставлю опару из 300 мл теплого молока, 5 г дрожжей, 20 г сахара и 150 г муки. Когда опара поднимется, добавляю 500 г муки, 4 г соли, 2 яйца, 60 г сахара и 100 г мягкого масла. Замешиваю эластичное тесто и даю ему подойти. Раскатываю в прямоугольник, смазываю 100 г мягкого масла, посыпаю смесью из 150 г сахара и 20 г корицы. Сворачиваю рулет, нарезаю на 12 частей. Выкладываю в форму, на дно которой наливаю немного молока, и выпекаю при 180°C 25-30 минут. Для заливки взбиваю 250 г крем-сыра с 50 г сахарной пудры и 50 мл молока. Поливаю теплые булочки — и они становятся особенно нежными.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

