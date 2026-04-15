Эти щи по-уральски — не просто суп, а согревающая душу похлебка. Вот что добавляют тамошние хозяйки

Эти щи по-уральски — не просто суп, а согревающая душу похлебка. Вот что добавляют тамошние хозяйки

Настоящие уральские, или «толстые», щи — это кулинарный ритуал, где у каждого ингредиента свой черед. Их густота и насыщенность достигаются не случайно, а благодаря одной хитрости.

Что понадобится

Свинина на кости (грудинка, ребра) — 500–600 г, перловая крупа — 100 г, квашеная капуста — 300 г, картофель — 3-4 шт. (400 г), морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 1,5 ст. л., растительное масло — 3-4 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, лавровый лист — 1-2 шт., сахар — 0,5-1 ч. л., соль, черный перец горошком и свежемолотый — по вкусу, вода — 3 л, зелень (петрушка, укроп) и сметана — для подачи.

Как готовлю

Перловку замачиваю на ночь, варю 50–60 минут. Свинину варю 1–1,5 часа с луком и морковью. Бульон процеживаю.

Капусту тушу с маслом и рассолом 30 минут. В бульон кладу картофель. На сковороде пассерую лук и морковь, добавляю томатную пасту.

В кастрюлю добавляю капусту, зажарку, перловку, мясо. Варю 10–15 минут. Добавляю чеснок, лавровый лист, сахар, перец. Настаиваю 15–20 минут. Подаю со сметаной и зеленью.