15 апреля 2026 в 12:00

Эти щи по-уральски — не просто суп, а согревающая душу похлебка. Вот что добавляют тамошние хозяйки

Настоящие уральские, или «толстые», щи — это кулинарный ритуал, где у каждого ингредиента свой черед. Их густота и насыщенность достигаются не случайно, а благодаря одной хитрости.

Что понадобится

Свинина на кости (грудинка, ребра) — 500–600 г, перловая крупа — 100 г, квашеная капуста — 300 г, картофель — 3-4 шт. (400 г), морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 1,5 ст. л., растительное масло — 3-4 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, лавровый лист — 1-2 шт., сахар — 0,5-1 ч. л., соль, черный перец горошком и свежемолотый — по вкусу, вода — 3 л, зелень (петрушка, укроп) и сметана — для подачи.

Как готовлю

Перловку замачиваю на ночь, варю 50–60 минут. Свинину варю 1–1,5 часа с луком и морковью. Бульон процеживаю.

Капусту тушу с маслом и рассолом 30 минут. В бульон кладу картофель. На сковороде пассерую лук и морковь, добавляю томатную пасту.

В кастрюлю добавляю капусту, зажарку, перловку, мясо. Варю 10–15 минут. Добавляю чеснок, лавровый лист, сахар, перец. Настаиваю 15–20 минут. Подаю со сметаной и зеленью.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в выборы
Иммунолог ответила, куда можно уехать от цветения березы
Стало известно, когда Молдавия перестанет быть частью СНГ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

