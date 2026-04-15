Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом Автоэксперт Марков: за езду на шипованной резине летом предусмотрен штраф

За езду на зимней шипованной резине в летний сезон предусмотрен штраф в размере до 500 рублей, предупредил в беседе с Lenta.ru автоэксперт Олег Марков. Он напомнил, что шины следует менять до июня.

В случае с фрикционными шинами законодательные акты не ограничивают их использование круглый год, однако в этом есть ряд минусов с практической стороны вопроса. А именно ухудшение управляемости и поведения автомобиля на дороге, повышенный износ зимних шин, увеличенный расход топлива, — уточнил Марков.

Он добавил, что зимние шины сделаны из более мягкой резины, поэтому летом они быстрее изнашиваются. Кроме того, они тяжелее и имеют мягкий протектор с ламелями, что увеличивает расход топлива, ухудшает сцепление и управляемость, а также может удлинить тормозной путь, снижая безопасность.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев заявил, что необычные звуки, в том числе щелчки и постукивания, часто сигнализируют о скорой поломке двигателя в машине. Он отметил, что цоканье, свист или скрежет — тоже тревожные признаки.